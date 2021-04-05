Konuk Asistanı, Butler (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Konuk Asistanı, Butler (Otel) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konuğun otele girişinden çıkışına kadarki sürede otel hizmetlerinden kişiye özel yararlanmasını sağlayan veya alışveriş, konser gibi otel dışı etkinlikleriyle ilgili yer ayırtmak, uygun mekânları bulmak gibi işleri için kesintisiz hizmet sunan kişidir.

Konuk Asistanı, Butler (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Konuk Asistanı, Butler (Otel) Maaşları

Konuk Asistanı, Butler (Otel) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Konuk Asistanı, Butler (Otel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Konuk Asistanı, Butler (Otel) Ne İş Yapar?

Konuk Asistanı, Butler (Otel);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri ile iletişime geçerek kişisel isteklerini organize etmek (Spa, yeme içme, aktiviteler için rezervasyonlar gerçekleştirmek..)

b) Müşterileri girişte karşılamak ve eşlik etmek,

c) Müşterilere bavul açma, toplama, müşterinin eşyalarını süit içinde yerleştirilmesi, kuru temizleme ve yıkama servisleri, ayakkabı boyama, gibi konularda kişisel hizmet vermek,

d) Müşterilerin konaklayacakları odaları denetlemek ve eksiksiz olduğundan emin olmak,

e) Müşteri tarafından ısmarlanan yiyecek ve içeceklerin denetlenmesi, servis edilmesi ve toplanması görevlerini yerine getirmek,

f) Müşterilerin faks, fotokopi, baskı alma, kurye servisi gibi sekreterlik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

g) Müşterilere valiz taşıma ve ulaşım organizasyonu konularında yardımcı olmak ve konukları uğurlamak,

h) Otelin menüleri, otel aktiviteleri vb. konularında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve müşteri sorduğunda bu bilgileri kendilerine iletmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Konuk Asistanı, Butler (Otel) Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlardır.

Konuk Asistanı, Butler (Otel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Konuk Asistanı Butler (Otel) mesleğinin meslek kodu 5162.02 olarak belirlenmiştir

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