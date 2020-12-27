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  3. Konuşan karga Şakir sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Konuşan karga Şakir sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Papağan gibi konuşan karga sosyal medyada gündem oldu. Karganın videoları izlenme rekoru kırdı.

Pendik’te bir vatandaş tarafından sokak kedilerinin saldırısından kurtarılan yavru saksağanın türü karganın papağan gibi konuşması görenleri şok etti.

Kedilerin saldırıları sonrası kanatları zarar gören ve uçamayan Şakir’in “Ahmet, Şakir, aşkım, babacım” kelimelerini tekrar etmesi dikkat çekti.

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7 aylık yavru kargaya konuşması için özel bir eğitim verilmediği ve evde bulunan sultan papağanının yanında konuşmaya başladığı öğrenildi. Şakir isimli karganın bakıcısıyla konuşması renkli görüntüler oluşturdu. 

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osyal medyada paylaşılan videoların yayılması sonucu karga Şakir’in görüntüleri izlenme rekoru kırarak büyük beğeni topladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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