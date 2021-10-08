Konuşanlar Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Ortaya çıkan fotoğraflar iddiaları güçlendirdi!

YouTube'da çıkış yakalamasının ardından Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul ederek Exxen'e transfer olan Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşadığı bilinen Kaya'nın haziran ayında bir kadınla çektirdiği fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından ortaya ihanet iddiaları atıldı.

YAKINLAŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli bir kadın ile Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı öne sürüldü. Daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile birlikte poz veren Kaya'nın Koçak ile yakınlaştığı iddia edildi.

Hasan Can Kaya'nın yaz ayında çekilen fotoğrafı hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

SEVİL İLAYDA KOÇAK KİMDİR?

Sevil İlayda Koçak, özel bir şirkette insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyor. Koçak, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.