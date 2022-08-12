Konuşmadan anlaşılmak isteyen, olur olmadık her şeye trip atan kişiler sizce hangi burç? İşte suskunluğuyla sizi çileden çıkaracak o burçlar...

Konuşup, derdini anlatsa tüm sorunların çözüleceğini bilirken susmayı tercih ederek sizi sinir eden burçlar belli oldu. Listede yer alan burçları görünce şaşıracaksınız...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Konuşmadan anlaşılmak isteyen, olur olmadık her şeye trip atan kişiler sizce hangi burç? İşte suskunluğuyla sizi çileden çıkaracak o burçlar...

Hayatınızda, konuşmak yerine susmayı tercih ederek sizi çileden çıkaran insanlar mutlaka vardır. Peki bu insanların tavrının burcundan kaynaklı olabileceğini biliyor muydunuz? Tartışma içine girmemek için sessiz kalmayı tercih eden ancak attığı triplerle size dünyayı dar eden o burçları haberimizde sıraladık...

Konuşmadan anlaşılmak isteyen, olur olmadık her şeye trip atan kişiler sizce hangi burç? İşte suskunluğuyla sizi çileden çıkaracak o burçlar...

YENGEÇ BURCU

Trip atmak denince Zodyak kuşağında aramanız gereken ilk şey, Zodyak’ın manipülatif ustalarıdır. Onlardan biri olan Yengeç burcu kişileri, trip atmayı da inanılmaz bir şekilde beceriyor.

Hayatları boyunca adeta şımarık bir çocukmuş gibi yaşayan Yengeç burçları, özellikle ailesinin tüm fedakarlıkları kendisi için yapması gerektiğini düşünür. İstediği tüm şeylerin biri dahi olmasa Yengeç burcu kişilerinin duygusal manipülasyonları devreye giriyor. Tripten surat asmalara kadar her şeyi karşısındakine koz olarak kullanabilecek olan Yengeç burcu kişileri, açık açık konuşmaktan ise asla hoşlanmıyor.

Konuşmadan anlaşılmak isteyen, olur olmadık her şeye trip atan kişiler sizce hangi burç? İşte suskunluğuyla sizi çileden çıkaracak o burçlar...

ASLAN BURCU

Otoriteri ve heybetleriyle sizi zaman zaman ürkütse de Aslan burcu kişilerinin içinde kocaman ve şımarık bir çocuk yatıyor. Doğuştan gelen özgüvenlerinden dolayı olayların ve konuların merkezinde olmayı pek bir seven Aslan burcu kişileri, ilgi kendi üzerinden başka yere çevrildiği an resmen yıkılıyor. Bunun yanı sıra söyledikleri her şeyin hemen olması gerektiğine inanan Aslan burcu kişileri, dinlenmediklerinde de çok öfkeleniyor.

Kendilerinin hep haklı olduğunu düşündükleri için konuşup dert anlatmak ile vakit kaybetmek istemeyen Aslan burcu kişileri, bunun yerine susup, karşısındakinin anlamasını bekliyor.

Konuşmadan anlaşılmak isteyen, olur olmadık her şeye trip atan kişiler sizce hangi burç? İşte suskunluğuyla sizi çileden çıkaracak o burçlar...

AKREP BURCU

Zodyak kuşağının süper zekaları Akrep burçları, etrafında olup bitenlerden biri dahi kontrolü dışında gerçekleşse çileden çıkıyor. Kendi istekleri uğruna sık sık manipülasyona başvuran Akrep burcu kişileri, susmayı da karşısındaki kişiye karşı bir tehdit olarak kullanıyor.

Sık sık manipülatif silahlarına başvuran Akrep burcu kişileri, büyük kavgalardan ya da açık konuşmalardan özellikle ilişkilerinde köşe bucak kaçıyor. İlişkilerin tam bir psikolojik savaş alanı olduğunu çok iyi bilen Akrep burcu kişileri, konuşup, tartışmak yerine karşısındaki sessizliği ile cezalandırıyor.Konuşmadan anlaşılmak isteyen, olur olmadık her şeye trip atan kişiler sizce hangi burç? İşte suskunluğuyla sizi çileden çıkaracak o burçlar...

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