Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi!Son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarının hakemleri belli oldu!Konut satışlarının ağustos ayı istatistikleri açıklandıMarmara Denizi'nde korkutan anlar! Dev köpek balığı yakalandı!Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hükümetten kira artışlarına çözüm: Avrupa modeli kiralık ev şirketleri14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kendisini periye benzetti! Derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle büyüledi!Zonguldak Ereğli'de bir kişi işlediği cinayette küfür indirimi aldı!Milli Piyango'da tarihin en büyük ikramiyesinin kazanan ili Denizli oldu!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Konut satışlarının ağustos ayı istatistikleri açıklandı

Konut satışlarının ağustos ayı istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde ağustos ayında 141 bin 400 konut satıldı. Konut sayısı temmuza göre yüzde 31,19 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azaldığı gözlendi.

Konut satışlarının ağustos ayı istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı verilerine göre satışı yapılan konut sayılarını duyurdu.

Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

konut-3.jpg

Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31,19 artış gösterdi. Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.

10.jpg

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT