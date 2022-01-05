Konveksiyon ne demek, TDK'ya göre Konveksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konveksiyon ne demek? Konveksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konveksiyon kelimesi. Peki konveksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konveksiyon nedir, konveksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONVEKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konveksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konveksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konveksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Isı yayımı

