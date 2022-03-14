Konvertibl ne demek, TDK'ya göre Konvertibl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konvertibl ne demek? Konvertibl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konvertibl kelimesi. Peki konvertibl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konvertibl nedir, konvertibl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONVERTİBL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konvertibl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konvertibl kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konvertibl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çevrilgen

