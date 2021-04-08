Konya Ereğli'de Minibüs tırın dorsesine arkadan çarptı: 1 ölü Konya'nın Ereğli ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tırın dorsesine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple tırın dorsesine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü feci bir şekilde hayatını kaybetti. "FECİ BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ" Kaza, gece saatlerinde, Adana Konya Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sarıot'un kullandığı 42 DPJ 64 plakalı Volkswagen marka minibüs, R.S. idaresindeki 49 AAB 890 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Ömer Sarıot olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.