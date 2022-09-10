Konya Kula'da yangın! Ev kullanılmaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Konya Kula'da yangın! Ev kullanılmaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kıbrıs Caddesi Değirmenözü Yolu Yeni Mahalle'de çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ü.R.'nin ikamet ettiği müstakil evde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Yangın, adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çatısı tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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