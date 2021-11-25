AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez Konya'nın yerel televizyon kanalı Kontv'de Ankara Konuşuyor isimli programa katıldı. Etyemez, dolar karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve artan gıda fiyatlarına ilişkin konuştu. Milletvekili Halil Etyemez'in, "Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada" demesi sosyal medyada konuşulmasına neden oldu. Bu bağlamda, Konya Milletvekili Halil Etyemez kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Halil Etyemez'in biyografisi ve detaylar...

KONYA MİLLETVEKİLİ HALİL ETYEMEZ KİMDİR?

56 yaşındaki Halil Etyemez 03.05.1965 Yusufeli doğumlu ve Konya Ereğli nüfusuna kayıtlıdır. Babasın adı Hasan, annesinin adı ise Elife'dir.

Eğitim Yüksek Okulu ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği Bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını Eğitim Yönetimi alanında tamamlamıştır. Uzun süre öğretmenlik, maarif müfettişliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Sekreterliği görevini kesintisiz 10 yıla yakın sürdürmüştür. Eğitim sisteminin sorunlarının araştırılması, çözümü ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.17. ve 18. Milli Eğitim Şuralarına katılarak eğitim politikalarının geliştirilmesi ve eğitim politikalarına ilişkin şura kararlarının alınmasında katkı sağlamıştır..

Toplumsal sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticiliklerinde bulunmuştur. 24. dönem Konya milletvekili adayı olmuş, 2011-2015 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Yurtdışında çalışma hayatı ile ilgili üst düzey uluslararası organizasyonlara; heyet başkanı ve konuşmacı olarak katılarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir.

25 ve 26. dönemde Konya milletvekili seçilmiştir.

Ak Parti 27. dönem Konya 10. sıra milletvekili adayıdır.