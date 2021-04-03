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Konya, Selçuklu’da belediye hizmet binası otizm dikkat çekmek için mavi oldu

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bağlı Selçuklu Belediyesi hizmet binası mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti.

Konya, Selçuklu’da belediye hizmet binası otizm dikkat çekmek için mavi oldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Selçuklu Belediyesi hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesini mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde tüm dünyada simge haline gelmiş binalar otizmin rengi olan maviye boyanıyor. Otizmli bireyler ve ailelerinin en büyük destekçilerinden biri olan Selçuklu Belediyesi de otizm konusuna toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla kutlanan bu günde Selçuklu'nun sembol binalarından olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Selçuklu Belediyesi hizmet binası ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni mavi renk ile ışıklandırdı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün otizm konusunda toplumsal bilinç oluşturması temennisinde bulunarak, "Bugüne kadar otizmli çocuklarımızın normal hayata adapte olmaları için birçok çalışma yürüttük. Bunun yanında onların istihdamı noktasında da anlamı projeler üretiyoruz. Böylelikle otizmli bireylerimizi hem normal hayata hem çalışma hayatına hazırlayarak topluma kazandırıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Otizmin farkındayız ve otizmli çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bu vesile ile bu anlamlı günün Türkiye'deki otizmli çocuklarımızın geleceği için yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konya, Selçuklu’da belediye hizmet binası otizm dikkat çekmek için mavi oldu

Konya, Selçuklu’da belediye hizmet binası otizm dikkat çekmek için mavi oldu

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