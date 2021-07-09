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Konya Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları neler? Öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?

Konya Teknik Üniversitesi bünyesine 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Rektörlük tarafından yayınlanan ilanda başvuru şartları ve diğer tüm detaylara yer verildi. Peki Konya Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm soruların yanıtları...

Konya Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları neler? Öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?

Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacağına ilişkin Basın İlan Kurumu üzerinden ilan yayımladı. İlanda belirtilene göre Konya Teknik Üniversitesi’nin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolarına Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile alım yapılacak. 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alımı için başvurular 30 Temmuz 2021 tarihine kadar sürecek. Sonuçlar ise 23 Ağustos'ta açıklanacak. 

BOŞ KADROLAR

Konya Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları neler? Öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr    internet    sayfasından    çevrimiçi    (online)    olarak yapılacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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