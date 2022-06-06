Konyaaltı Sahili zehir saçıyor! Denize girerken bir kez daha düşünün! Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın!

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde öğleden sonra zifti anımsatan siyah madde şaşkınlığı yaşandı. Denize giren ve kıyıda yürüyenlerin ayaklarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine siyah madde yapıştı. Her gelenin aynı manzarayla karşılaşması nedeniyle, hafta sonu olmasına rağmen sahil kısa sürede boşaldı.

ANALİZ İÇİN LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Sahillerdeki görüntüyle ilgili Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Maddenin uluslararası sulardan gelebileceğini ya da bir gemiden gelmiş olabileceği değerlendirilirken, kaynağının henüz belirlenemediği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştıkları bildirildi.

İlk bakışta zifte benzeyen maddeden örnek alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği bilgilerine ulaşıldı.

"NADİR DE OLSA BULAŞMALAR VAR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Tam turizm sezonu başlarken Antalya için bir şansızlık oldu. Bizim ülkemizden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen açıkta bir yerde geminin sintine suyu da olabilir. Kış döneminde bilindiği üzere Suriye bölgesinde bir sızıntı oldu. Onun uzantıları da olabilir. İnsanlar denize giriyor ama nadir de olsa bulaşmalar var, hoş bir şey değil” diye konuştu.

"KİMSE DENİZE GİRMİYOR"

Ailesiyle sahile gelen Levent Şimşek, “İlk başta gelenler ayaklarına bir şeyin bulaştığını söylediler. Güneş yağıyla çıkardılar. Normal suda görünmüyor ama kıyıda ayaklarımıza, ellerimize bulaştı. Kızım simsiyah oldu. Dezenfektan ve sabunlu suyla temizleyebildik. Bu maddenin ardından kimse denize girmiyor” ifadelerini kullandı.