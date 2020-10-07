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  3. Konyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandı

Konyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandı

Antalya'da bulunan Konyaaltı Belediyesi'nde yaylalara giden yollar için altyapı çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu satih asfalt ile kapladı.

Konyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandı

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu satih asfalt ile kapladı. Konyaaltı Belediyesi, yayla yollarında asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Geyikbayırı, Sinan Değirmeni-Saklıkent yayla yolunun altyapısını tamamladı. Yağmur suyu kanallarına büzler yerleştirilerek, yol kenarları düzeltildi. Altyapının tamamlanmasıyla yol, satih asfalt ile kaplandı. Geyikbayırı, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu yaz aylarında yaylacılar, kış aylarında ise kayak meraklıları sık kullanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını, ilçenin tüm noktalarında yaptıklarını söyledi. Esen, "Bu bölgemiz hem yaz hem kış aylarında çok kullanıyor. Plan ve program doğrultusunda asfalt dökülmesi gereken noktalarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli yolculuk yapması adına çalışmalarımız sürecek. Geyikbayırı-Sinan Değirmeni ve Saklıkent yolumuza yapılan asfalt yurttaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Konyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandıKonyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandıKonyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandıKonyaaltı’nda yayla yolları asfalt ile kaplandı

Berna Akkaya
Editör


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