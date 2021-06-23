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  3. Konya'da 2 katlı ev alev alev yandı: 3 çocuk feci şekilde can verdi!

Konya'da 2 katlı ev alev alev yandı: 3 çocuk feci şekilde can verdi!

Konya'nın Selçuk'lu ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı 2 katlı evin üst katında çocukların ısınması için yanan elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Alt katta oturan anne ve baba yangından sağ kurtulurken, üst katta uyuyan 3 çocuk alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Konya'da 2 katlı ev alev alev yandı: 3 çocuk feci şekilde can verdi!

Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

Dumanları gören komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, yangının çıktığı sırada alt katta misafirleriyle oturan anne Kader (21) ile baba Cihat el-İsmail (23) apar topar kendini dışarıya attı. 

ÇOCUKLARDAN BİRİ YANGINDA ÇÖKEN ENKAZIN ALTINDA KALMIŞ!

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail feci şekilde can verdi. Küçük Nuran'ın yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı tespit edildi. 

Ekipler yangının, üst katta çocuklar için kullanılan elektrikli sobadan çıktığını belirledi. Baba Cihat el-İsmail'in kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. 

Konya'da 2 katlı ev alev alev yandı: 3 çocuk feci şekilde can verdi!

''İLK BAŞTA HABERLERİ OLMAMIŞ''

Öte yandan çocukların üst katta uyuduktan sonra, baba ve annenin amcalarıyla alt katta sohbet ettiğini söyleyen görgü tanığı genç, "Anne ve babanın üst katta çıkan yangından ilk başta haberleri olmamış. Komşular haber etmiş. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım istemişler." diye konuştu.

Konya'da 2 katlı ev alev alev yandı: 3 çocuk feci şekilde can verdi!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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