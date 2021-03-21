Konya'da 25 araba iki çocuk tarafından hasar gördü Konya'da bisikletli iki çocuk tam 25 arabaya ellerindeki sert bir cisimle zarar verdi. Mağdur araç sahipleri arabalarına zarar verenleri bulmak için güvenlik kameralarını izledi.

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Konya Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi’nde meydana gelen olayda 2 bisikletli çocuk 25 aracı çizdi. Çizilen arabaların sahibi durumu fark edince kamera görüntülerini inceledi. Mağdur araç sahipleri izledikleri kamera görüntüsünde araçlarına zarar veren kişilerin akşam saatinde bisiklet süren çocuklar olduğunu gördü. Görüntülerde bisikletiyle giden iki çocuğun bir arabayı gözüne kestirmesi ve elindeki sert cisimle arabaya zarar verip olay yerinden ayrılması yer alıyor. (İHA) konya