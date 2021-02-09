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Konya'da peş peşe depremler!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Konya'da saat 18.51'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18:51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Yapılan açıklamalar sonrası Konya'da yeni bir deprem daha meydana geldi.

Konya'da peş peşe depremler!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1.6 km derinlikte gerçekleşen depremin ardından merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan bir deprem daha gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18:53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Konya'da peş peşe depremler!

Konya'da peş peşe depremler!

Depremin 5.5 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18:51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, 7.01 km derinlikte gerçekleşti.

18:52'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde bir deprem daha kaydeden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 7.00 km olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada ise saat 18:53'te bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Depremin şiddeti 4.1 olarak açıklanırken 4.61 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Konya'da peş peşe depremler!

Konya'da peş peşe depremler!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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