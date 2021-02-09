Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1.6 km derinlikte gerçekleşen depremin ardından merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan bir deprem daha gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18:53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 5.5 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18:51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, 7.01 km derinlikte gerçekleşti.

18:52'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde bir deprem daha kaydeden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 7.00 km olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada ise saat 18:53'te bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Depremin şiddeti 4.1 olarak açıklanırken 4.61 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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