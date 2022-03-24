Konya'da aksiyon filmi gibi olay! Babasını vuran yaralıyı hastanede öldürdü! Doktora silah dayayarak tehdit etti "Sadece babamla ilgilen"

Konya, Kadınhanı'da gerçekleşen olay, önceki sabah saat 04.30 sıralarında Karakaya Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; burada karşılaşan 2 grup, borç meselesi nedeniyle tartıştı.

BABASINI VURAN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayın ardından babası K.T’nin kaldırıldığı hastaneye giden N.T, önce babasını vuran Ş.Ö’yü öldürmesinin ardından havaya ateş açtı.

"TÜM YARALILARI BIRAK"

Bir doktorun başına silah dayayan N.T. "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek tehdit etti. Polisin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı.