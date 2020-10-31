Konya'da arkadaşının yaptığı tehlikeli şaka 16 yaşındaki Ali Osman'ın sonu oldu!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağ evinde arkadaşların tehlikeli oyunu ölümle sonuçlandı. 16 yaşındaki R.T.Ç. dedesine ait av tüfeğini iddiaya göre arkadaşı Ali Osman Kalay'a doğrulttu. Ateş alan tüfekten çıkan kurşun 14 yaşındaki Kalay'ın ölümüne neden oldu.
Konya Beyşehir'de Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ali Osman Kalay, arkadaşı R.T.Ç.'nın dedesine ait bağ evine gitti. İddiaya göre R.T.Ç. dedesi M.A.’nın av tüfeğinin şaka yapmak amacıyla Kalay’ın üzerine doğrulttu. Tüfeğin ateş alması sonucu küçük çocuk boğazından vuruldu.
KANLAR İÇİNDE KALDI
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada kanlar içinde yere yığılan 14 yaşında Ali Osman Kalay, sağlık ekiplerince yapılan muayene ve kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARKADAŞLARI GÖZALTINDA
Olay sonrası R.T.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya tanık olan iki arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.