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  3. Konya'da bıçakla tehdit ettiği kadının parasını çalan zanlı yakalandı

Konya'da bıçakla tehdit ettiği kadının parasını çalan zanlı yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli şahıs polis ekiplerince tutuklandı.

Konya'da bıçakla tehdit ettiği kadının parasını çalan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Otogarı'ndaki çay ocağından aldığı bıçakla Alaylar 2 Mahallesi'nde iki kişiden para isteyen S.H, mağdurların bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Bu kez farklı adresteki sokakta tehdit ettiği kadının 23 lirasını gasbeden şüpheli kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.H'yi Milli Egemenlik Caddesi'nde suç aleti bıçak ve gasbedilen parayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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