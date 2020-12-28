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Konya'da bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi yolcusu yaptı

Konya'da taksi şoförü tartıştığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Kan kaybı yaşayan şoföre ilk müdahaleyi araçta bulunan müşteri İlknur Ç. yaptı.

Konya'da bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi yolcusu yaptı

Olay, 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Semt Pazarı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşterisi ile seyir halindeki Yasin Y. (37) ile yolda yaya olarak bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen kişi arasında arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, taksi şoförü Yasin Y.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale takside yolcu olarak bulunan İlknur Ç. tarafından yapıldı. Yaralı Yasin Y., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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