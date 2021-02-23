Konya'da daha önce mühürlenmiş iki mekana baskın! Binlerce lira ceza kesildi!

Konya Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle mühürlenmiş olan 2 mekan hakkında, tekrar açık olduğu ihbarını alınca, harekete geçti.

Ekipler, çok geçmeden ihbar edilen mekanların adreslerine operasyon düzenledi.

71 KİŞİYE TOPLAMDA 447 BİN 300 TL CEZA!

Sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan mekandaki 71 kişiye toplamda 447 bin 300 TL ceza kesildi.

İş yeri sorumluları olan Ramazan K. ve Osman K. hakkında 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından işlem başlatıldı. 2 iş yeri, operasyondan sonra tekrar mühürlendi.