Konya'da dehşet: 70 yaşındaki Ali İhsan Satık, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Ali İhsan Satık, yaşadığı apartmanda boğazı kesilmiş halde bulundu.

Boyacı Ali Mahallesi Anıt Caddesi’ndeki Sezdi Apartmanı'nda sakinleri tarafından, bugün saat 08.00 sıralarında fark edilen kanlar içindeki erkek cesedi, polis ekiplerine ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirlemelerinin ardından cesedin, aynı binada ikamet eden Ali İhsan Satık'a ait olduğu anlaşıldı. Apartman ve olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanıldığı tahmin edilen kırık bir bıçak ile kan izleri bulundu.

Ali İhsan Satık’ın boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.