Konya'da dehşet! İşitme engelli genç, arkadaşları tarafından öldürülüp dere yatağına atıldı!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde işitme engelli olan Göksel Kızıltaş, dün gece eve gelmeyince ailesi tedirgin olarak oğlunun bulunması için ilçe jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kayıp gencin son olarak kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K. (26) ile görüldüğünü tespit etti.

KATİL ZANLILARI ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularında, alacak meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını, Kızıltaş'ı bıçaklayarak cesedini Arastoras mevkisindeki dere yatağına attıklarını itiraf etti.

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında cesedin olduğu yere götürülen şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı.

TALİHSİZ GENCİN CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Kızıltaş'ın dere yatağında bulunan cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.