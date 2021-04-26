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  3. Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

Konya'da polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 1 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ile 456 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 47 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenledi. Kent merkezi ve ilçelerde muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 adet bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bir miktara da el konuldu. Bu suçlarla toplamda 47 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, bu çalışmalar kapsamında hırsızlık ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs da yakalandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

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