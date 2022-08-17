Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Konya'da 2 otomobilin çarpışmasıyla feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kaza sonucunda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Meydana gelen kaza, Beyşehir Seydişehir Çevre Yolu, Sanayi Kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Seydişehir ilçesinden Beyşehir kent merkezine seyir halinde olan A.S. (19) yönetimindeki 42 FT 855 plakalı otomobil, kavşakta Ş.E. idaresindeki 42 AKH 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her 2 aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.M., (21) S.D., (19), K.B.S., (19), A.T. (19) ve E.B. (19) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan yaralılardan S.D. yapılan müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi. 42 FT 855 plakalı otomobilde bulunan gençlerin Beyşehir’deki arkadaşlarını görmek üzere gezmeye geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

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