Konya'da iki aile arasında silahlı çatışma! 2 yaşındaki çocuk dahi vurulduCEBELİTARIK 0 - 3 TÜRKİYE | MAÇ SONUCUSağlık Bakanı açıkladı! 12 yaş üstüne aşılama için onay verildiRusya'da akıl almaz olay! Tasması asansör kapısına sıkışan köpek ölümle yüze yüze geldiGenç anneden mide bulandıran olay! 13 yaş küçük çocukla ilişkiye girip kayda aldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik mesajı!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranıBoy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti4 Eylül 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Evli şirket müdüründen skandal olay! 23 yaşındaki kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Konya'da iki aile arasında silahlı çatışma! 2 yaşındaki çocuk dahi vuruldu

Konya'da iki aile arasında silahlı çatışma! 2 yaşındaki çocuk dahi vuruldu

Konya'da husumetli aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kurşunlar havada uçuştu. 2 yaşındaki çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı kavgadan yaralılardan birisi yaşamını yitirirken şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

Konya'da iki aile arasında silahlı çatışma! 2 yaşındaki çocuk dahi vuruldu

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile silahlı kavgaya tutuştu. 6 kişinin yaralandığı kavgada 1 kişide hayatını kaybetti.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.

Konya'da iki aile arasında silahlı çatışma! 2 yaşındaki çocuk dahi vuruldu

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT