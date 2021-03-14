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  3. Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın!

Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın!

15 kişiye kısıtlama ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yapılan baskında, iş yeri sahibi ile 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, kaçak olarak işletilen eğlence mekanlarına bir yenisi daha eklendi.

Gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Gülyurdu Sokak'ta faaliyette olan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Yapılan incelemede, mekanın ruhsatsız  olduğu ve mührünün bozulduğu, belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını ve alkol sunumu yapıldığı belirlendi.

İş yerinde tütün tüketimine izin verilmesi nedeniyle iş yerinde çalışan 3 kişiye tutanak tutuldu. 

Sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten  İş yerinde bulunan 15 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

İş yeri sorumlusu Müslim K. de mühür fekkinden gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

MÜHÜR VURULDU

Selçuklu Zabıta ekiplerince ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. 

Ayrıca denetim esnasında  görevli polis memurlarına mukavemette bulunan Ali T. ile Mevlüt B. de gözaltına alınarak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve hakaret suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın!Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın!

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