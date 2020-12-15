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  3. Konya'da kaçak içki operasyonu: 434 şişe kaçak içki ele geçirildi

Konya'da kaçak içki operasyonu: 434 şişe kaçak içki ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde gümrük kaçağı 434 şişe kaçak içki ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da kaçak içki operasyonu: 434 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde ilçede ele geçirilen gümrük kaçağı içkilerin tır sürücüsü A.D. (51) tarafından getirilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Araç plakasının Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden takibe alınmasının ardından, aracın ilçeye gelmekte olduğu tespit edildi. Konya Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde akaryakıt istasyonu karşısındaki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, bir litrelik 434 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan A.D. ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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