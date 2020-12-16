Konya'da kan donduran olay! 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Konya'da Ali Rıza Y. isimli kişi tartıştığı 6 aylık hamile eşi Zadiye F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı olayın ardından gözaltına alındı.
Türkiye'nin en büyük sorunu olan kadın cinayetleri bir türlü son bulmuyor. Bu kez vahşet Konya'da meydana geldi. İddiaya göre, Dineksaray Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Y. (35) ile eşi Zadife Y. (35) henüz belirlenemeyen nedenle evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzere Ali Rıza Y, eşi Zadife Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Henüz 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı Ali Rıza Y'yi gözaltına aldı.
ÇİFTİN 3 ÇOCUKLARI VARDI
Öte yandan çiftin 3 çocuklarının olduğu bilgisine ulaşıldı.