Konya'da kan dondurtan olay! Sevgilisi ve babasına kurşun yağdırdı

Konya'da 35 yaşında Mustafa Dağlı, gönül ilişkisi bulunan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Semanur Saraç'ın baba evinde katliam yarattı. Sevgilisi ile babasını aralarında çıkan tartışma sonucunda öldüren Mustafa Dağlı, aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda av bayii işletmecisi olan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Mustafa Dağlı, sevgilisi 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Semanur Saraç'ın baba evine gitti. Evde bulunan Saraç'ın babası 50 yaşındaki Yusuf Güler ile aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Dağlı, baba ve kıza belinden çıkardığı silahla ateş etti.

SİLAHI KENDİ BAŞINA DAYAYIP İNTİHAR ETTİ

Ardından silahı kendi başına dayayıp ateş eden Mustafa Dağlı'nın ardından sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri tarafından Mustafa Dağlı'nın evde hayatını kaybettiği belirlenirken baba ve kızı ise gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

BABA İLE KIZI KURTARILAMADI

Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.