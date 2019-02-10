Konya'da köpek katliamı! 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu Konya'nın Bozkır ilçesinde Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden 4 arkadaş kar üzerindeki kan izlerini takip ederek vahşete ulaştılar. Karların altında 7 tane köpek, ayakları bağlı bir halde ölü bulundu.

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