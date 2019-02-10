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  3. Konya'da köpek katliamı! 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu

Konya'da köpek katliamı! 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu

Konya'nın Bozkır ilçesinde Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden 4 arkadaş kar üzerindeki kan izlerini takip ederek vahşete ulaştılar. Karların altında 7 tane köpek, ayakları bağlı bir halde ölü bulundu.

Konya'da köpek katliamı! 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu

Alınan bilgiye  göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş  yapmak için  giden  dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.

Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada,  Bozkır-Antalya kara  yolunda dört arkadaş  yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Bölgeden   geçerken  tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden  Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.

Konya'da köpek katliamı! 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu

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