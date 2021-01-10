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  3. Konya'da korkunç olay! 7. kattan düşen şahıs canından oldu

Konya'da korkunç olay! 7. kattan düşen şahıs canından oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katından düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay ile ilişkin soruşturma devam ediyor.

Konya'da korkunç olay! 7. kattan düşen şahıs canından oldu

Olay, Hastane yolu üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre,48 yaşındaki Murat A. 7. kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından şahsın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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