Konya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!

Şok eden olay Konya'nın Meram ilçesine bağlı olan Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Emel Göçer, arkadaşlarıyla birlikte seyyar çaycıda çay içmek için oturdu. Verilen siparişlerin gelmesinin ardından ise çayın soğuk olduğunu söyleyerek sinirle semaveri devirdi. Satıcı Muhammet İ. ile müşteriler arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU

İyice hararetlenen tartışma kavgaya döndü. Bunun üzerine Muhammet İ. 40 metre uzaklıkta bulunan dükkanına giderek tabancasını aldı. sinirle olay yerine dönen Muhammet İ. Emel Göçer'i başından vurdu. Ağır yaralanan Göçer yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçer, ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile Konya Şehir Hastanesi'ne kaldı Burada Emel Göçer'i kurtarmak için yoğun çaba gösteren doktorlar, tüm müdahalelere rağmen Göçer'i hayatta tutamadı. Muhammet İ. ise polis ekiplerince karakola götürülerek gözaltına alındı.