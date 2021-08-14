İstanbulspor - Manisaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiFatih Karagümrük - Gaziantepspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiKonya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!14 Ağustos 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! 5'i Rus, 3'ü Türk, 8 personel hayatını kaybettiSon dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 olmak üzere 51 kişi öldüÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 14 Ağustos 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Son dakika | Haiti'de yer yerinden oynadı: 7,2 büyüklüğünde depremVücuduna kaynar su dökülen bebek annesinin feci hatası nedeniyle can verdiSonunda belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Bergen'i canlandıracak!
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  3. Konya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!

Konya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!

Konya'da yaşanan olayda Muhammet İ. adlı seyyar çay satıcısı ile, soğuk çay getirdiği iddiasıyla semaveri deviren müşteri Emel Göçer arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında seyyar satıcı, müşterisini başından vurarak öldürdü.

Konya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!

Şok eden olay Konya'nın Meram ilçesine bağlı olan Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Emel Göçer, arkadaşlarıyla birlikte seyyar çaycıda çay içmek için oturdu. Verilen siparişlerin gelmesinin ardından ise çayın soğuk olduğunu söyleyerek sinirle semaveri devirdi. Satıcı Muhammet İ. ile müşteriler arasında tartışma yaşandı.

Konya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!

TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU

İyice hararetlenen tartışma kavgaya döndü. Bunun üzerine Muhammet İ. 40 metre uzaklıkta bulunan dükkanına giderek tabancasını aldı. sinirle olay yerine dönen Muhammet İ. Emel Göçer'i başından vurdu. Ağır yaralanan Göçer yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçer, ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile Konya Şehir Hastanesi'ne kaldı Burada Emel Göçer'i kurtarmak için yoğun çaba gösteren doktorlar, tüm müdahalelere rağmen Göçer'i hayatta tutamadı. Muhammet İ. ise polis ekiplerince karakola götürülerek gözaltına alındı.

Konya'da korkunç olay! Çay soğuk diyerek semaveri deviren müşterisini öldürdü!

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