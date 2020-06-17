Konya'da korkunç olay! Eve almayan halasını başından vurdu

Konya'nın Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 yaşındaki bir genç, evden içeri almayan 47 yaşındaki halasını tüfekle ateş açarak başından vurdu. Hala olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaçan genç ise polis tarafından aranıyor.

İddiaya göre Haydar G. daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. Ancak hala, yeğenini eve almadı. Haydar G., evin penceresinden dışarı bakan halasına yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis, kaçan Haydar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.