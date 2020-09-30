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Konya'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Konya'da korkutan deprem!

AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu açıklanırken vatandaşlarda sokaklara döküldü.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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