Konya'da lokale kumar baskını: 74 bin lira ceza

KONYA'da bir derneğe ait lokale yapılan baskında kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 40 kişiye toplam 74 bin lira ceza kesildi. İş yeri sahibi R.S. hakkında ise idari ve yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bağrıkurt Mahallesi Meydanköy mevkiinde R.S.'nin işlettiği lokalde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, saat 22.30 sıralarında lokale baskın düzenledi.

Baskında 1 tombala makinesi, ayrıca işletmede müşterilerin bulunduğu masa üzerlerinde 4 bin 58 tombala pulu, 150 tombala kartı, 255 iskambil kağıdı, 90 tombala çekilişinde kullanılan üzeri numaralı plastik toplar, 1 kamera, 1 mavi renkli fön makinesi ve 1 tombala makinesi sehpası ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İş yerinde bulunan 40 kişiye "maske takmamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten" toplam 36 bin lira, ayrıca 38'ine "kumar oynamaktan" 38 bin lira olmak üzere toplam 74 bin lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise "alkollü ve kapalı alanda tütün ürünleri kullandırmak" maddesi gereği idari, "kumar için yer ve imkan sağlama" maddesi gereği ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.