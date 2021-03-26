Konya'da etkili olan kar yağışı sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 8 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi. Peki; Konya'da okullar tatil mi 2021? 26 - 27 Mart Konya'da okullar tatil mi? İşte o ilçeler ve okulları...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ 2021?

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Güneysınır, Hadim, Karapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerimizde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 26.03.2021 Cuma günü 1 (bir) gün Kaymakamlıklarca yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" denildi.

26 - 27 MART KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Güneysınır, Hadim, Karapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerindeki tüm okullarda okullar 1 gün tatil edildi.

27 Mart günü okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.