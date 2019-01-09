Dün akşama doğru başlayan kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Hatta bazı illerde kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Yoğun kar yağışı etkisi altında olan illerde okullar eğitime bir gün ara verdi. 10 Ocak Çarşamba günü Konya Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre Konya'da okullar olumsuz hava şartlarında dolayı eğitime bir gün ara verdi. 10 Ocak Perşembe günü için ise henüz bir açıklama gelmedi.

Konya'da okullar yarın tatil mi? 10 Ocak Konya'da okullar tatil mi?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 9 OCAK ÇARŞAMBA

Konya'da okullar bugün tatildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

Valiliğimizce; yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle İl Merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu İlçelerinde 09.01.2019 Çarşamba günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte 2002/58 sayılı Genelgenin 3. maddesi gereğince tatil edilen ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de (%40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.



KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da 10 Ocak Perşembe günü Konya'da okulların tatil olup olmadığı konusunda Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Valilikten tatil olmadığı açıklaması geldi.

Valiliğin açıklamasını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

Konya'da okullar yarın tatil mi? 10 Ocak Konya'da okullar tatil mi?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 OCAK PERŞEMBE

10 Ocak Perşembe günü Konya'da okulların tatil olup olmaması konusunda henüz Valilikten bir açıklama gelmedi.

KONYA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.