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Konya'da trafik kazası can aldı! 3 ölü, 1 yaralı!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da trafik kazası can aldı! 3 ölü, 1 yaralı!

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

Kazada 22 yaşındaki Merter Koyucu, 19 yaşındaki Aybüke Ece ve 21 yaşındaki Hazar Yazar olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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