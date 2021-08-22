Konya'da trafik kazası can aldı! 3 ölü, 1 yaralı!

Bugün hava nasıl olacak? O illerde gök gürültülü sağanak yağış! İşte 22 Ağustos 2021 Pazar il il hava durumu...

İngiltere'de mide bulandıran olay! Onbaşı, 18 yaşındaki kıza koğuşta tecavüz etti

21 Ağustos 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul ve 12 ile sağanak yağış geliyor!