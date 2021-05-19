Konya'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu
Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde su kanalına düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Mehmet Çiftçi idaresindeki 57 HC 997 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırıp içerisinde su akışı olmayan kanala düştü.
ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR
Sürücü ile araçtaki Yahya, Senem ve Ayşe Çiftçi sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içinden çıkarılan yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yahya Çiftçi, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
KAYNAK: Anadolu Ajansı