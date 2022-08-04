Konya'da U dönüşü faciaya yol açtı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Konya- Aksaray karayolundaki refüjde U dönüşü yapan çekiciye bağlı römorka, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Konya'da U dönüşü faciaya yol açtı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza saat 17.19 sıralarında meydana geldi. Konya - Aksaray Karayolunun 41. Aksaray'dan Konya yönüne gitmekte olan Şeref Işık hakimiyetindeki B TC 322 plakalı otomobil, karayolundaki refüj aralığından Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen Erol G. yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı.

Konya'da U dönüşü faciaya yol açtı! Aynı aileden 3 kişi hayatı kaybetti, 1 yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede araçta bulunan sürücü Şeref Işık ile aynı aileden Ayten ve İrem Işık’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan E.I. ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da U dönüşü faciaya yol açtı! Aynı aileden 3 kişi hayatı kaybetti, 1 yaralı

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