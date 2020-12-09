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  3. Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!

Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, hayvanseverler tarafından yapılan kulübe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldı. Kulübede bulunan 10 yavru köpekten 9'u telef olurken hayvanseverler yeni bir kulübe inşa edeceklerini söyledi.

Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda, köpeklerin barınması için hayvanseverler tarafından yapılan kulübe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldı. O esnada kulübede bulunan 10 yavru köpekten 9'u telef oldu.

10 YAVRUDAN 9'U YANARAK CAN VERDİ

Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide sokak köpeklerini beslemeye giden hayvansever Fadim Göbel, burada yeni doğum yapmış bir köpek için oluşturdukları kulübenin yakıldığını gördü. Göbel, yanan kulübeyi kontrol ettiğinde içerisinde barınan 10 yavru köpekten 9'unun yanarak can verdiğini tespit etti. Hayvansever kadın, yanmaktan kurtulan son yavru köpek ile annesini ise koruma altına aldı.,

 

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"KASTEN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göbel, bölgede yaklaşık 10 yıldır başıboş sokak hayvanlarını gönüllü olarak beslediğini söyledi.

Hayvanları beslemeye geldiğinde kulübenin yakıldığını fark ettiğini aktaran Göbel,"Yanan kulübe, anne köpek doğum yapacağı için kendisine ayarlanmıştı. Ben bunun kasten yapıldığını düşünüyorum. Çünkü içerisinde 10 yavrusu olan bir köpek kulübesinin yakılmasının insanlığa sığmayacağı kanaatindeyim. İçeride 9 yavru köpek yanarak can verdi. Geriye sadece bir yavru kaldı. Anne köpeğin sırtında da yanık izleri mevcut. Kurtulan yavrunun da üzeri küllenmiş vaziyetteydi. Üzerini temizleyip bakım yaptık." şeklinde konuştu.

Hayvansever Göbel, yanmaktan sağ kurtulan yavru köpek ve annesi için yeni bir kulübe inşa edeceklerini belirtti.

Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!Konya'da vahşet: 9 yavru köpeği kulübede diri diri yaktılar!

Berna Akkaya
Editör


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