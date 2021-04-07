Konya'daki gösteri uçağı neden düştü? Konya uçak kazası neden oldu?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait bir NF-5 uçağının saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı ve konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı ifade edildi. Daha sonra Bakanlıktan yapılan açıklamada," Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türk Yıldızlarının gösteri uçağı olduğu bilinen NF-5 uçağının düşüş nedeni de merak ediliyor.

KONYA'DAKİ GÖSTERİ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ? KONYA UÇAK KAZASI NEDEN OLDU?

Konya'daki gösteri uçağının neden düştüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Uçağın düşüş nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Şehit Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin 35-36 yaşlarında olduğu ve Türk Yıldızlarını pilotu olduğu öğrenildi.