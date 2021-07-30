Konya'daki silahlı saldırının nedeni Kürt-Türk meselesi mi? Bakan Soylu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırı nedeninin Kürt-Türk meselesiyle ilgili olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, iki aile arasında 2010'dan bu yana husumet bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"11 yıldır bu husumet devam ediyor. Kadınlara silah çekilmiş. İnsanlara silah çekilmiş. Anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. 4-5 ay önce de böyle bir tartışma söz konusu olmuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır."

VALİ ÖZKAN VE EMNİYET MÜDÜRÜ DİNÇ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saat 19.00 sularında Meram ilçesinde meydana gelen olayda, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü belirtildi.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dilenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

Korkunç olay! Bir evde 7 kişinin cansız bedeni bulundu