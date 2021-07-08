Konya'daki trafik kazası 3 kişiye mezar oldu! Hatalı sollama felaketle sonuçlandı: 3 kişi öldü Konya'da meydana gelen olayda hatalı sollama yapmaya çalışan sürücü trafik kazasına neden oldu. Kaza sonucunda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Trafik canavarı Konya'da 3 can aldı. Hatalı sollama kazaya neden oldu. Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Musa Keser idaresindeki 58 AD 740 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek (31) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı. Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan (28), Muhteşem Akalın (41) ve Menekşe Keser (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Keser, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. KAYNAK: Anadolu Ajansı konya