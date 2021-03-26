Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma yüz yüze eğitime engel oldu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Güneysınır, Hadim, Karapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerimizde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 26.03.2021 Cuma günü 1 (bir) gün Kaymakamlıklarca yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

KONYA'DA TATİL OLAN İLÇELER

Beyşehir

Bozkır

Derebucak

Güneysınır

Hadim

Karapınar

Seydişehir

Taşkent

KONYA'DA TATİL OLAN OKULLAR 26 MART 2021

Konya'nın Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Güneysınır, Hadim, Karapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi.