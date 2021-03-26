Konya'nın 8 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli!
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bugün (26 Mart 2021) için ara verildiğini duyurdu. İşte Konya'da tatil olan okulların isimleri...
Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma yüz yüze eğitime engel oldu.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Güneysınır, Hadim, Karapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerimizde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 26.03.2021 Cuma günü 1 (bir) gün Kaymakamlıklarca yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" ifadelerini kullandı.
KONYA'DA TATİL OLAN İLÇELER
Beyşehir
Bozkır
Derebucak
Güneysınır
Hadim
Karapınar
Seydişehir
Taşkent
KONYA'DA TATİL OLAN OKULLAR 26 MART 2021
Konya'nın Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Güneysınır, Hadim, Karapınar, Seydişehir ve Taşkent ilçelerindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi.