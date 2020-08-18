Konya'nın neyi meşhur? Konya'da gezilecek yerler? Ne yenir?

Yakın zamanda Konya'ya gitmeyi planlıyorsanız haberimiz tam size göre. Kültür ve tarih alamnında sunduğu muhteşem güzelliklerinin yanı sıra gezilecek yerleri ve meşhur yemekleriyle Konya, tam bir cennet diyarı. Peki ama Konya'nın neyi meşhur? Konya'da ne yenir? Nereler gezilir? İşte detaylar...

KONYA'NIN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

ETLİEKMEK

Konya denilince akla gelen ilk yemek, şüphesiz ki etli ekmek. İncecik çıtır çıtır hamuruyla kenarsız bu içli pide, çapraz bıçaklarla kesilerek kıyma haline getirilmiş dana etinin incecik kıyılmış soğan, domates ve biberle harmanlanmasının ardından odun ateşinde pişirilerek sunulur.

MEVLANA BÖREĞİ

İç harcını kendi damak tadınıza göre seçebileceğiniz ve incecik hamurun içine bu harcı yerleştirdikten sonra muska şeklinde katlayarak pişirebileceğiniz bu çıtır çıtır, tereyağlı, enfes börek beş çayınızın vazgeçilmezi haline gelecek.

ARABAŞI ÇORBASI

​​​​​​​Acılı ve hamurlu tavuk çorbası olarak bilinen bu farklı lezzet, tadanları kendine hayran bırakıyor. Soğuk kış günlerinde şifa niyetiyle tüketilen bu çorbayı tüketmek biraz farklı. Domatesli, bol acılı çorba, farklı tabakta bulunan baklava dilimi şeklinde kesilmiş hamur parçalarıyla servis edilir. Önce hamurun konulduğu kaşığa biraz çorba alınır ve hamur çiğnenmeden yutulur.

DİLBER DUDAĞI BAKLAVA

​​​​​​​Genellikle özel günlerde tercih edilen ve baklava kadar ağır olmadığı için çokça sevilen kat kat tatlıya tat katan malzemeler tereyağı ve ceviz. Adını şeklinden alan diyet yapanların düşmanı bu tatlının iki ucu pişme esnasında birbirinden ayrılır ve nar gibi kızaran tatlı, kırmızı dudak gibi görünür.

PAPARA

​​​​​​​Kalan bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla yapıldığı düşünülen bu besleyici ve israf önleyici yemek, kebap kategorisinde sunulmasına rağmen yapması zahmetsiz ve pratik. Bu nedenle gexmekten çok yorulduğunuz ve açlıktan bitap düştüğünüz anlarda, tercihiniz, tereyağlı ve bol yoğurtlu , Konya usulü iskender diye bilinen Papara olmalı.

BATIRIK

Görüntü itibarıyla kısır ve mercimek köftesine benzetilse de tadı ve malzemeleri bir hayli farklı. Konya'ya özgü Batırık, bulunduğunuz yöreye göre farklı tüketim şekillerine sahip. İsterseniz marulun arasında, isterseniz kasede, çorba kıvamında yiyebilirsiniz. Bu yemeğe tadını veren ana malzeme ise tahin.

BAMYA ÇORBASI

​​​​​​​Ülkemizin birçok yerinde yapılan bamya çorbasını Konya'ya özgü kılan özelliği, özenle ipe dizilerek güneş ışığı altında kurutulmuş bamyalardan elde edilmesi. Kuru çiçek bamya çorbası diye de bilinen bu lezzetin içine et ve limon da girince çorba severler için vazgeçilmez hale geliyor.

Sadece yemek olmaz, biraz da gezmek gerek.

KONYA'DA GEZİLECEK YERLER

MEVLANA MÜZESİ

Tasavvuf şehri Konya'ya gidenlerin ilk durağı olan Mevlana Müzesi, Yeşil Kubbe ile misafirlerine tüm ihtişamını ücretsiz sunuyor.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ

​​​​​​​3500 metrekarelik alanıyla 15 tür doğal kelebeğe yaşam alanı sunan bu bahçe, Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip.​​​​​​​

İNCE MİNARELİ MEDRESE

​​​​​​​Selçuk ilçesinde bulunan İnce Minareli Medrese, tarihin en güçlü tanıklarından biri olarak kabul ediliyor. 1254 yılında yaptırılan bu medresenin 19. yüzyıl sonlarına kadar faaliyette olduğu biliniyor.

KARATAY MEDRESESİ

​​​​​​​Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yatırılan bu çini eserleri müzesinin özellikle giriş kapısı, görkemli taş işçiliğiyle ziyaretçilerine tam bir görsel şölen sunuyor.

BEYŞEHİR GÖLÜ

​​​​​​​Konya'ya gidilir de göl gezisine çıkılmaz mı? Ülkemizin en büyük tatlı su gölü unvanına sahip Beyşehir Gölü'ndeki küçüklü büyüklü 23 adada yürüyüş yapabilir, göl kıyısında gün batımını izleyebilir, bisiklete binebilir, balık tutabilirsiniz. Su sporları yapmanız için de imkan sunulan gölde canınızın sıkılmasına imkan yok.