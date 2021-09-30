Konyaspor 1 - 1 Alanyaspor maçı sonucu, özeti

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

48. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

53. dakikada Mpoku'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in dar açıdan şutunda, top farklı şekilde auta gitti.

56. dakikada Çekiçi'nin kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.

70. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Aksoy'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu hakem Mert Güzenge, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında, Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mpoku kullandığı serbest vuruşta topu Guilherme'ye verdi. Guilherme'nin ceza sahasına ortasında Awaziem, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1

87. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 63 Rahmanovic), Serdar Gürler, Bytyqi (Dk. 82 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 46 Cikalleshi)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Milunovic, Awaziem, Borja, Juanfran, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson (Dk. 79 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk. 83 Babacar)

Goller: Dk. 48 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Awaziem (Kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Milunovic, Dk. 73 Borja, Dk. 83 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor)