Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile anlaşma sağladı. Palut, Konya ekibiyle 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Konyaspor'da 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör İlhan Palut’un ekibinde Ersan Parlatan, Osman Demir, Bekir Arpacı, Çağatay Turan, Erkan Akkoç Hacı Çetin görev yapacak.

Konyaspor camiasına hayırlı olması dileğinde bulunan Palut, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok mutluyum. Konyaspor büyük ve geçmişi başarılarla dolu bir camia. Konyaspor'da son zamanlarda istenmeyen bir durum var. Bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim. Heyecanlıyım, inşallah hayırlı uğurlu olur. Her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Kupa elbette çok önemli. Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritik de olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz yok."

"KAZANMA ODAKLI OYNAYAN BİR KONYASPOR..."

Palut, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bu benim için de önemli çünkü göreve yeni başladım. Konyaspor camiasındaki ilk maçım olacak ve bundan başarıyla ayrılmak istiyorum. Konyaspor ligde düşünmediği durumda olduğu için, buradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyor. Denizlispor maçı da bunun için bir fırsat. Çok ileriye bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz. Kazanma odaklı oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Bugünden itibaren bunun için çalışmalarımıza başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.